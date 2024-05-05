Казанский предложил ставку на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

В матче Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем стадионе примет лондонский «Тоттенхэм». Об этом противостоянии поделился мнением футбольный комментатор Денис Казанский.

«Ливерпуль» понесется вперед и будет атаковать флангами. Удел «Тоттенхэма» отбивать удары соперника, в том числе и на угловые удары. Стоит взять победу «Ливерпуля» по угловым с форой (-3,5)», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» состоится сегодня, 5 мая, на стадионе «Энфилд». Начало встречи запланировано в 18:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «красные» занимают третье место в таблице, а «шпоры» - пятое.