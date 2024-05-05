Хаверц высказался о работе с Артетой

Форвард лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался об игре под руководством главного тренера «канониров» Микеля Артеты.
«Наслаждаюсь каждой секундой, проведенной на поле. Артета научил меня многим вещам. Особенно в начале, когда мне было нелегко. Я очень доволен, что играю в этой команде», - передает слова немецкого нападающего инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Хаверц принял участие в 49 поединках «Арсенала». На счету нападающего 13 забитых мячей и шесть результативных передач. В настоящий момент «канониры» являются лидерами Премьер-лиги.
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