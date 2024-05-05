Хаверц высказался о работе с Артетой

«Наслаждаюсь каждой секундой, проведенной на поле. Артета научил меня многим вещам. Особенно в начале, когда мне было нелегко. Я очень доволен, что играю в этой команде», - передает слова немецкого нападающего инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.