Сунесс: «Если агент ван Дейка позвонит в «Реал», то они купят его»

Экс- тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался относительно будущего Вирдгила ван Дейка.

«Я обеспокоен тем, что контракт Виргила ван Дейка вот-вот истечёт. В июле ему исполнится 33 года. Если бы его агент позвонил спортивному директору мадридского «Реала», то они бы купили его», — приводит слова Сунесса AS.

Напомним, в нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро.