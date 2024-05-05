Мойес: «Сейчас в футболе тренеров меньше уважают»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказал мнение, что в футболе сейчас к тренерам относятся без должного уважения.

- Вероятно, тренеров сейчас меньше уважают. Раньше было по-другому. Все любят говорить, что нам много платят, поэтому мы должны терпеть. Не думаю, что это правильно.

Клопп в «Ливерпуле» проработал почти 10 лет, это много. Но можем заглянуть назад и увидеть, сколько работали сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Бобби Робсон… Не знаю, увидим ли мы еще такое, - цитирует Мойеса Daily Star.

Мойес руководит «Вест Хэмом» с 2019 года. В текущем сезоне лондонский клуб набрал 49 очков и идёт на девятой строчке в таблице АПЛ.