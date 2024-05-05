«Арсенал» готов продать нападающего и полузащитника - названы имена

Лондонский «Арсенал» может расстаться с двумя футболистами в летнее трансферное окно, об этом рапортуют британские СМИ. Речь идет о нападающем Эдди Нкетиа и хавбеке Рейссе Нельсоне.

Оба игрока могут продолжить карьеру в другом английском клубе. Заинтересованность в игроках «Арсенала» проявляет «Кристал Пэлас». Руководство «канониров» готово расстаться с футболистами, если получит хорошее предложение.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Нкетиа провел 27 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Нельсон принял участие в 15 матчах без голевых действий.