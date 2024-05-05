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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» стоит потерпеть тен Хага ещё один год, чтобы потом назначить чудо-мальчика из «Ипсвича»

05 Мая 2024 • 12:00 Комментировать

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сотворил чудо с «Ипсвичем». В следующем году Киран Маккенна попробует силы в Премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» советует присмотреться к североирландцу.

Маккенна прошёл путь от работы с детьми до Премьер-лиги

Киран Маккенна родился и начинал свой футбольный путь в Северной Ирландии. В 16 лет он перебрался в «Тоттенхэм», из которого вызывался в сборную своей родины до 19 и до 21 года. Однако планы Маккенны на взрослый футбол сломала травма бедра, которая помешала ему дебютировать на клубном уровне. В 22 года он был вынужден повесить бутсы на гвоздь, после чего стал работать в системе «шпор» с юношами, в том числе с Райаном Мэйсоном, Андросом Таунсендом и Гарри Кейном. В 29 лет Маккенна принял команду «Тоттенхэма» до 18 лет и довёл её до полуфинала Молодёжного кубка Англии. Наставника звали в академию «Ливерпуля», но он предпочёл «Манчестер Юнайтед».

Маккенна выиграл с «красными дьяволами» до 18 лет титул чемпионов Северного дивизиона. Его успехи не остались незамеченными. В 32 года Маккенна вместе с Майклом Кэрриком получил приглашение в штаб Жозе Моуринью. После ухода португальца они помогали Сульшеру и даже успели поработать с Ральфом Рангником.

В декабре 2021-го Маккенна получил приглашение возглавить боровшийся за выживание в Лиге 1 «Ипсвич», став в 35 лет одним из самых молодых наставников в Англии. В следующем сезоне он вывел «трактористов» в Чемпионшип, а в этом добился выхода в Премьер-лигу, вернув команду туда спустя 22 года отсутствия. Маккенна стал всего пятым тренером в истории Англии, который сумел добиться двух повышений подряд с попаданием в элиту.

Задачи в «МЮ» и игровой стиль

«Киран стал для меня сюрпризом, когда я пришёл в «Юнайтед», – рассказывал Оле-Гуннар Сульшер. – Кэррика я уже знал. Нас тренировал сэр Алекс, представитель старой школы. А Кирана – нет. Он самый аналитический, внимательный к деталям, ориентированный на процесс тренер из всех, с кем я работал. Благодаря ему игрокам было так легко увидеть и понять, чего мы от них хотим. Он делал это за день до игры, а его память была просто фантастической, как и его внимательность к деталям».

Маккенна отвечал в «МЮ» за работу без мяча, и его роль в том, что команда не проиграла ни одного матча в сезоне-2020/21 в гостях, велика. В «Ипсвиче» это умение наставник проявил ещё лучше, когда в прошлом сезоне установил рекорд клуба, сыграв девять матчей без пропущенных мячей. В нынешнем «трактористы» пропустили 57 голов в Чемпионшипе, зато забили 92 – ровно по 2 в среднем за игру.

«Мы уделяем много времени деталям, которые могут показаться незначительными, но со временем сделают нас намного лучше. Я непоколебим в своих принципах. Я всегда хочу, чтобы моя команда была активной и старалась доминировать в играх», – говорил сам Маккенна.

Кандидат в «МЮ»?

Маккенну рано называть кандидатом на смену Эрику тен Хагу, хотя присмотреться к нему стоит. Мало того, что он знает клуб и команду изнутри, он ещё и подходит под ролевую модель Джима Рэтклиффа. Собственник «МЮ» хочет делать ставку на молодых и юных. С точки зрения тренеров Рэтклифф любит тех, кто выстраивает игру в пас. Чем-то Маккенна напоминает Франческо Фариоли, которого назначили в «Ниццу» после работы далеко не в ведущих командах Турции.

Следующий сезон для Маккенны будет важнейшим. Если «Ипсвич» хорошо себя зарекомендует, то у тренера есть все перспективы получить приглашение на повышение. В противном случае ему придётся возвращаться в Чемпионшип, чтобы добиться повышения в классе с кем-то ещё. Благо Маккенна ещё молод, и в свои 37 лет у него есть время на следующие попытки.

При этом многое будет зависеть от трансферной политики «Ипсвича». У команды даже по меркам Чемпионшипа был шестнадцатый состав по стоимости. В Премьер-лиге, чтобы бороться за что-то, необходимо укрепление.

«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Чемпионшип Манчестер Юнайтед АПЛ Эрик тен Хаг киран маккен ещё теги
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