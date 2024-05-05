Тен Хаг заявил, что де Йонг помог бы «Манчестер Юнайтед»

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что хотел бы видеть в команда полузащитника Френки де Йонга, который сейчас выступает за «Барселону».

Тен Хаг и де Йонг вместе работали в «Аяксе». По словам специалиста, футболист смог бы в «Манчестер Юнайтед» сыграться в паре с хавбеком Каземиро.

- Они могли бы играть вместе, дополнять друг друга. Но уже долгое время мы не всегда получаем тех игроков, которых хотим, с этим нужно смириться. Чтобы привить здесь футбол «Аякса», мне нужны похожие на де Йонга игроки, у которых есть соответствующие качества, - цитирует тренера Sky Sports.

Де Йонг в этом сезоне провёл за каталонскую команду 30 матчей и забил два мяча. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро.