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Тен Хаг заявил, что де Йонг помог бы «Манчестер Юнайтед»

05 Мая 2024 • 09:22 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.30 X 3.80 2 2.85
06.05 22:00

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что хотел бы видеть в команда полузащитника Френки де Йонга, который сейчас выступает за «Барселону».

Тен Хаг и де Йонг вместе работали в «Аяксе». По словам специалиста, футболист смог бы в «Манчестер Юнайтед» сыграться в паре с хавбеком Каземиро.

- Они могли бы играть вместе, дополнять друг друга. Но уже долгое время мы не всегда получаем тех игроков, которых хотим, с этим нужно смириться. Чтобы привить здесь футбол «Аякса», мне нужны похожие на де Йонга игроки, у которых есть соответствующие качества, - цитирует тренера Sky Sports.

Де Йонг в этом сезоне провёл за каталонскую команду 30 матчей и забил два мяча. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро.


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Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг Френки де Йонг ещё теги

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