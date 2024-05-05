Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона»

«Я желаю «Баварии» найти того, кого они ищут на место главного тренера. Я очень люблю этот клуб. Мне было комфортно работать в Мюнхене, там у меня осталось много хороших друзей», - передает слова испанского тренера аккаунт Bayern&Germany в социальных сетях.