Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее работавший в мюнхенской «Баварии», высказался о немецком гранде.
«Я желаю «Баварии» найти того, кого они ищут на место главного тренера. Я очень люблю этот клуб. Мне было комфортно работать в Мюнхене, там у меня осталось много хороших друзей», - передает слова испанского тренера аккаунт Bayern&Germany в социальных сетях.
Напомним, что по окончании нынешнего сезон с поста главного тренера «Баварии» уйдет Томас Тухель. Руководство мюнхенского топ-клуба сейчас находится в поиске нового наставника.
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