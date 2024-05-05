Холанн прокомментировал свою замену после четырёх голов

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своей замене во вчерашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». «Горожане» выиграли со счетом 5:1, а норвежец оформил покер.

«Я был недоволен заменой? Ничего подобного. Я был счастлив. Кроме того, я рад, что Альварес отметился голом. Так что все отлично», - передает слова скандинава BBC.

Напомним, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заменил Холанна на 82-й минуте встречи.

В сезоне-2023/2024 Эрлинг принял участие в 41 поединке «Манчестер Сити». На счету норвежца 36 забитых мячей и шесть голевых передач.