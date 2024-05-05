Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал критическое высказывание легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина в свой адрес. Ветеран ранее назвал норвежца игроком уровня второй лиги.

«Меня не волнует мнение этого человека. Все в порядке», - передает слова скандинавского нападающего BBC.

Во вчерашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле встречался с «Вулверхэмптоном». «Горожане» отпраздновали разгромную победу со счетом 5:1. В активе Холанна четыре забитых мяча. Трансферная стоимость Эрлинга оценивается в 180 миллионов евро.