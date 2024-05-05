Гвардиола объяснил, почему убрал Холанна с поля

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил замену нападающего Эрлинга Холанна в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». В этой встрече норвежец отметился четырьмя голами.

«Эрлинг был немного огорчен заменой, я его понимаю. Его не устраивала работа арбитра, который не реагировал на нарушения против него. Я сделал замену, чтобы он немного успокоился», - передает слова испанца BBC.

В нынешнем сезоне на счету Эрлинга 36 забитых мячей и шесть голевых передач в 41 поединке. «Манчестер Сити» с 82 очками занимает второе место в таблице Премьер-лиги. Команда отстает от «Арсенала» на один балл, но имеет игру в запасе.