Гвардиола оценил покер Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о покере нападающего Эрлинга Холанна во вчерашнем матче 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (5:1).
«Эрлинг снова в деле. Второй и четвертый голы были очень классными. В прошедшей встрече Холанн был невероятен. Я очень рад, что он вернулся с голами в важный отрезок сезона», - передает слова испанского наставника BBC.
В нынешнем сезоне Холанн поучаствовал в 41 поединке во всех турнирах. На счету норвежского бомбардира 36 забитых мячей и шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
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