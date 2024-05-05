Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола оценил покер Холанна

05 Мая 2024 • 07:33 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о покере нападающего Эрлинга Холанна во вчерашнем матче 36-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (5:1).

«Эрлинг снова в деле. Второй и четвертый голы были очень классными. В прошедшей встрече Холанн был невероятен. Я очень рад, что он вернулся с голами в важный отрезок сезона», - передает слова испанского наставника BBC.

В нынешнем сезоне Холанн поучаствовал в 41 поединке во всех турнирах. На счету норвежского бомбардира 36 забитых мячей и шесть голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.05.24 в 16:00
Челси Челси
Вест Хэм Вест Хэм
1.53 4.50 5.20
Видео
05.05.24 в 16:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
2.27 3.75 2.75
Видео
05.05.24 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.43 5.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
08:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона»
07:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал свою замену после четырёх голов
07:50 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги
07:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему убрал Холанна с поля
07:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил покер Холанна
07:22 · Англия. Премьер-лига
Артета восхитился игрой нападающего «Арсенала»
05:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может сэкономить, заменив Левандовски на Нуньеса слухи
05:40 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 61 гол в АПЛ с начала прошлого сезона – на 25 больше, чем ближайший конкурент
05:08 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал нашумевшее высказывание Роя Кина в свой адрес
04:16 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ло Чельсо недоволен своим положением в «Тоттенхэме»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Йейтс: «Мы верим в себя»
02:23 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» восхищены способностями тен Хага
02:01 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Челси» Петрович: «Попадание в Лигу Европы будет успехом, но мы хотим играть в Лиге чемпионов»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб Премьер-лиги нацелился на второго бомбардира Лиги 1 Дэвида
01:33 · Англия. Премьер-лига
​Альварес забил в своём 100-м матче за «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем