Артета восхитился игрой нападающего «Арсенала»

В рамках 36-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле крупно победил «Борнмут» со счетом 3:0. После встречи главный тренер «канониров» Микель Артета высказался об игре нападающего Кая Хаверца.

«Кай был невероятен в этом матче. Все, что он делал, приносило команде пользу. Мне очень понравилась его игра», - передает слова испанского тренера пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц провел 35 поединков. Немецкий форвард записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач. «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны.