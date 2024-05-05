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«Барселона» может сэкономить, заменив Левандовски на Нуньеса слухи

05 Мая 2024 • 05:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.45 X 5.50 2 6.00
Через 11 ч. 57 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес – одна из целей «Барселоны».

Зарплата нынешнего форварда «сине-гранатовых» Роберта Левандовски с нового сезона составит более 30 млн евро в год – порядка 15% от общего лимита клуба, сообщает The Sun. Именно поэтому, как информирует источник, в «Барселоне» могут расстаться с 35-летним поляком и подписать на его место Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля». Предполагаемая зарплата уругвайца будет примерно в четыре раза ниже, чем у Левандовски.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Нуньеса в 70 млн евро. В текущем сезоне 24-летний футболист отметился 18 голами и 13 ассистами, проведя 51 матч за «Ливерпуль».

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