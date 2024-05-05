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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн забил 61 гол в АПЛ с начала прошлого сезона – на 25 больше, чем ближайший конкурент

05 Мая 2024 • 05:40 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь заставил говорить о себе весь футбольный мир, оформив покер.

В субботу 23-летний лидер атаки «горожан» четырежды поразил ворота «Вулверхэмптона» в поединке 36-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 5:1. 

В активе Холанна уже 61 гол в АПЛ за «Манчестер Сити» с начала прошлого сезона. Как отмечает Squawka, это на 25 больше, чем у ближайшего преследователя – Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (36). Третью позицию занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (34).

Напомним, что Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Англии с 36 голами. В нынешнем сезоне форвард отличился 25 раз.

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