Холанн забил 61 гол в АПЛ с начала прошлого сезона – на 25 больше, чем ближайший конкурент

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь заставил говорить о себе весь футбольный мир, оформив покер.

В субботу 23-летний лидер атаки «горожан» четырежды поразил ворота «Вулверхэмптона» в поединке 36-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 5:1.

В активе Холанна уже 61 гол в АПЛ за «Манчестер Сити» с начала прошлого сезона. Как отмечает Squawka, это на 25 больше, чем у ближайшего преследователя – Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (36). Третью позицию занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (34).

Напомним, что Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Англии с 36 голами. В нынешнем сезоне форвард отличился 25 раз.