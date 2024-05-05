Холанн прокомментировал нашумевшее высказывание Роя Кина в свой адрес

Нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна попросили прокомментировать слова Роя Кина.

В субботу норвежец оформил покер в поединке Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», который завершился со счётом 5:1. После окончания встречи журналисты спросили у Холанна, что он думает о высказывании Роя Кина, недавно назвавшего форварда «горожан» игроком уровня четвёртой английской лиги.

«Меня действительно не волнует этот человек», – ответил в послематчевом интервью ViaPlay 23-летний футболист.

Эрлинг Холанн лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.