Романо: «Ло Чельсо недоволен своим положением в «Тоттенхэме»

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о возможном уходе из «Тоттенхэма» полузащитника Джовани ло Чельсо.

Аргентинец не проходит в стартовый состав «шпор» – в большинстве матчей он выходит на замену незадолго до финального свистка. По информации инсайдера Фабрицио Романо, такое положение дел не устраивает 28-летнего футболиста, поэтому вероятность его ухода в летнее трансферное окно оценивается довольно высоко.

На счету Джовани ло Чельсо два забитых мяча и две результативные передачи в 21 поединке за команду Анге Постекоглу в текущей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 16 млн евро.