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Йейтс: «Мы верим в себя»

05 Мая 2024 • 02:25 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:3
Ноттингем Форест

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» огорчил в Шеффилде поклонников местного «Юнайтед», уже обречённого на вылет - 3:1. Капитан «лесников» Райан Йейсс прокомментировал итоги матча, по его словам, футболисты «Ноттингема» верят в себя и свои возможности:

- Мы верили в себя, ведь нам удавалось создавать возможности даже против «Манчестер Сити». Просто тогда мы не использовали их. Сейчас использовали и победили. Мы счастливы, - цитирует слова Йейтса BBC Sport.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает семнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Райан Йейтс

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