Йейтс: «Мы верим в себя»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» огорчил в Шеффилде поклонников местного «Юнайтед», уже обречённого на вылет - 3:1. Капитан «лесников» Райан Йейсс прокомментировал итоги матча, по его словам, футболисты «Ноттингема» верят в себя и свои возможности:

- Мы верили в себя, ведь нам удавалось создавать возможности даже против «Манчестер Сити». Просто тогда мы не использовали их. Сейчас использовали и победили. Мы счастливы, - цитирует слова Йейтса BBC Sport.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает семнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.