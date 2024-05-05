В «Баварии» восхищены способностями тен Хага

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии».

Мюнхенский гранд ищет замену уходящему по окончании сезона Томасу Тухелю, но пока безуспешно: Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Ральф Рангник (сборная Австрии), считавшиеся ранее главными кандидатами, уже ответили отказом и решили остаться на своих нынешних должностях.

Теперь шорт-лист «Баварии» возглавляет Эрик тен Хаг, которым, по сведениям журналиста Стива Бейтса, восхищаются почётный президент клуба Ули Хёнесс, спортивный директор Макс Эберль и член совета директоров Карл-Хайнц Румменигге.

Контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.