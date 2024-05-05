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В «Баварии» восхищены способностями тен Хага

05 Мая 2024 • 02:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 2.30 X 3.80 2 2.85
06.05 22:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии».

Мюнхенский гранд ищет замену уходящему по окончании сезона Томасу Тухелю, но пока безуспешно: Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Ральф Рангник (сборная Австрии), считавшиеся ранее главными кандидатами, уже ответили отказом и решили остаться на своих нынешних должностях.

Теперь шорт-лист «Баварии» возглавляет Эрик тен Хаг, которым, по сведениям журналиста Стива Бейтса, восхищаются почётный президент клуба Ули Хёнесс, спортивный директор Макс Эберль и член совета директоров Карл-Хайнц Румменигге.

Контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Карл-Хайнц Румменигге Ули Хенесс Макс Эберль Эрик тен Хаг ещё теги

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