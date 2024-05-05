Вратарь «Челси» Петрович: «Попадание в Лигу Европы будет успехом, но мы хотим играть в Лиге чемпионов»

Голкипер «Челси» Джордже Петрович высказался о перспективах команды в оставшейся части сезона.

«Синие» занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, но ещё сохраняют шансы на попадание в еврокубки: отставание от «Манчестер Юнайтед» составляет три очка, а от «Ньюкасла» – пять при одном матче в запасе.

«Мы хотим играть в Лиге чемпионов, хотим выигрывать трофеи – этого требует история нашего клуба. Но я могу сказать, что попадание в Лигу Европы по итогам сезона будет для нас успехом», – цитирует Mirror Петровича.

В воскресенье «Челси» примет в родных стенах «Вест Хэм». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.