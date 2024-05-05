Клуб Премьер-лиги нацелился на второго бомбардира Лиги 1 Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид близок к смене клуба.

Всё идёт к тому, что летом «Лиллю» придётся продать своего лидера: контракт канадца истекает в 2025 году, поэтому уже по окончании следующего сезона он может стать свободным агентом. Согласно данным журналиста Николо Скиры, интерес к Дэвиду проявляет английская «Астон Вилла». Отмечается, что сам 24-летний форвард готов сменить обстановку в предстоящее трансферное окно.

Джонатан Дэвид – второй бомбардир текущего розыгрыша Лиги 1 (17 голов) после Килиана Мбаппе (26). Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость звезды «Лилля» в 50 млн евро.