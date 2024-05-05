​Альварес забил в своём 100-м матче за «Манчестер Сити»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Голом в этой игре отметился вышедший на замену аргентинский нападающий Хулиан Альварес.

Как оказалось, это произошло в юбилейной, сотой игре футболиста в составе «Манчестер Сити».Речь идет, разумеется, о матчах во всех турнирах, в которых принимает участие действующий чемпион Англии.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть на выезде с «Фулхэмом», это случится одиннадцатого мая.