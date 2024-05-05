Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ

05 Мая 2024 • 01:28 Комментировать
Фиорентина
...
Монца
13.05 21:45

Рулевой «Монцы» Раффаэле Палладино хочет попробовать силы в Английской премьер-лиге.

40-летний наставник может покинуть свой нынешний пост по окончании текущего сезона, когда истечёт его действующий контракт. Итальянец готов уйти, если получит предложение от статусного клуба. Сам Палладино не скрывает, что мечтает работать в Англии.

«Я изучаю английский, поскольку мечтаю работать в клубе Премьер-лиги», – приводит инсайдер Николо Скира слова тренера.

Раффаэле Палладино возглавляет «Монцу» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на 11-й строчке в Серии А, где располагается и сейчас, за три тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Раффаэле Палладино Монца

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФИОРЕНТИНА МОНЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
5
1
1.10 11.50 26.00
Видео
05.05.24 в 16:00
Челси Челси
Вест Хэм Вест Хэм
1.53 4.50 5.20
Видео
05.05.24 в 16:00
Брайтон Брайтон
Астон Вилла Астон Вилла
2.27 3.75 2.75
Видео
05.05.24 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.43 5.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
02:01 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Челси» Петрович: «Попадание в Лигу Европы будет успехом, но мы хотим играть в Лиге чемпионов»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб Премьер-лиги нацелился на второго бомбардира Лиги 1 Дэвида
01:33 · Англия. Премьер-лига
​Альварес забил в своём 100-м матче за «Манчестер Сити»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена
01:13 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Холанн разозлился из-за арбитра»
01:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанн быстрее всех забил 60 голов в АПЛ
00:33 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Меня не огорчила замена»
00:02 · Англия. Премьер-лига
​Джейми Реднапп: «Холанн - просто зверь»
04 Мая
23:58 · Англия. Премьер-лига
Тренер: «Вулверхэмптона»: «Совершили ужасные ошибки»
23:53 · Англия. Премьер-лига
Холанн дал комментарий после покера в матче АПЛ
23:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о разгроме «Вулверхэмптона»: «Выглядит как комфортная победа, но это не так» 1
22:13 · Англия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ достигла 20 матчей
21:29 · Англия. Премьер-лига
Покер Холанна позволил «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Вулверхэмптона» 1
21:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн оформил покер
Все новости
Рекомендуем