Тренер из Серии А признался, что учит английский ради работы в АПЛ

Рулевой «Монцы» Раффаэле Палладино хочет попробовать силы в Английской премьер-лиге.

40-летний наставник может покинуть свой нынешний пост по окончании текущего сезона, когда истечёт его действующий контракт. Итальянец готов уйти, если получит предложение от статусного клуба. Сам Палладино не скрывает, что мечтает работать в Англии.

«Я изучаю английский, поскольку мечтаю работать в клубе Премьер-лиги», – приводит инсайдер Николо Скира слова тренера.

Раффаэле Палладино возглавляет «Монцу» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на 11-й строчке в Серии А, где располагается и сейчас, за три тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата.