«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена

«Челси» продолжает искать способы подписания нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В контракте 25-летнего футболиста прописан пункт отступных в размере 130 млн евро, однако лондонский клуб намерен сократить стоимость сделки за счёт включения в неё других игроков. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» может предложить «Наполи» порядка 80-90 млн евро, а также Ромелу Лукаку и одного молодого игрока. Если верить источнику, первые контакты между клубами уже состоялись.

Интерес к Виктору Осимхену также проявляет «ПСЖ».

Ромелу Лукаку проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды.