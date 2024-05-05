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«Челси» может отпустить звёздного игрока в «Наполи» в обмен на Осимхена

05 Мая 2024 • 01:19 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 13 ч. 35 мин.

«Челси» продолжает искать способы подписания нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В контракте 25-летнего футболиста прописан пункт отступных в размере 130 млн евро, однако лондонский клуб намерен сократить стоимость сделки за счёт включения в неё других игроков. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» может предложить «Наполи» порядка 80-90 млн евро, а также Ромелу Лукаку и одного молодого игрока. Если верить источнику, первые контакты между клубами уже состоялись.

Интерес к Виктору Осимхену также проявляет «ПСЖ».

Ромелу Лукаку проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды.

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