​Гвардиола: «Холанн разозлился из-за арбитра»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Определённую полемику после игры вызвал момент с заменой главного героя матча - Эрлинга Холанна, зрителям показалось, что он был раздражён. Но у наставника команды Хосепа Гвардиолы есть тому своё объяснение:

- Я понимаю его фрустрацию, она связана с арбитром. Он не всегда реагировал на провокации со стороны соперника, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.