​Холанн быстрее всех забил 60 голов в АПЛ

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Эрлинг Холанн оформил покер, забив четыре мяча, и теперь на его счету 61 гол в высшей лиге английского футбола.

Для этого ему потребовались 63 матча - его результативность составляет практически один гол за игру. До Холанна наименьшее количество матчей для 60 голов в АПЛ потребовалось Алану Ширеру - 77 матчей. Не исключено, что такими темпами лет через пять Холанн уже будет угрожать его абсолютному рекорду в 260 голов в высшей лиге английского футбола.