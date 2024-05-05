​Холанн: «Меня не огорчила замена»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Эрлинг Холанн оформил покер, забив четыре мяча, но многие обратили внимание на его реакцию на замену - она показалась публике не очень доброжелательной. Но после матча норвежец заверил всех, что никаких проблем с заменой у него не было:

- Ничего подобного. Я был счастлив, а Хулиан забил, так что это очень хорошо, - цитирует слова норвежца BBC Sport.

Холанн выступает за свой нынешний клуб с 2022 года, ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии».