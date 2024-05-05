​Джейми Реднапп: «Холанн - просто зверь»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Четыре мяча в этом матче записал на свой счёт норвежский нападающий Эрлинг Холанн, что очень впечатлило Джейми Реднаппа, бывшего английского футболиста:

- Этот парень просто зверь перед воротами. Он забил четыре мяча и не хотел уходить с поля. Он хотел забивать ещё. Он - феномен, я люблю смотреть его игру. Его психология построена отлично от других игроков. Именно он делает разницу на поле, - не пожалел тёплых слов Реднапп, которого цитирует BBC Sport.

Холанн выступает за свой нынешний клуб с 2022 года.