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​Джейми Реднапп: «Холанн - просто зверь»

05 Мая 2024 • 00:02 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Четыре мяча в этом матче записал на свой счёт норвежский нападающий Эрлинг Холанн, что очень впечатлило Джейми Реднаппа, бывшего английского футболиста:

- Этот парень просто зверь перед воротами. Он забил четыре мяча и не хотел уходить с поля. Он хотел забивать ещё. Он - феномен, я люблю смотреть его игру. Его психология построена отлично от других игроков. Именно он делает разницу на поле, - не пожалел тёплых слов Реднапп, которого цитирует BBC Sport.

Холанн выступает за свой нынешний клуб с 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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​Холанн: «Меня не огорчила замена»
00:02 · Англия. Премьер-лига
​Джейми Реднапп: «Холанн - просто зверь»
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