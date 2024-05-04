Тренер: «Вулверхэмптона»: «Совершили ужасные ошибки»

В английском футболе проходят матчи 36-го тура Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» и порвал «волков» в клочья со счётом 5:1. Наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил считает, что его команда совершала ужасные ошибки по ходу матча.

- Мы сами помогли сопернику, который и так невероятно силён. Некоторые наши ошибки были просто ужасными. В частности, первый гол, нелепая потеря мяча. Да и судьи принимали странные решения, хотя результат определило не это. Я не согласен с первым пенальти в наши ворота, - ропщет О'Нил, слова которого цитирует BBC Sport.

«Вулверхэмптон» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата.