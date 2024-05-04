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Холанн дал комментарий после покера в матче АПЛ

04 Мая 2024 • 23:53 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 5:1. Главным героем вечера стал нападающий Эрлинг Холанн, который оформил покер. После игры норвежец дал комментарий.

«25 голов в этом сезоне – неплохо. Мы продолжаем путь!» - сказал Холанн в интервью для Sky Sports.

 «Моя мотивация? У меня неплохой тренер, который подталкивает меня, плюс игроки вокруг. Без них это было бы невозможно. В этом сезоне у нас осталось четыре финала. Теперь сосредоточимся на «Фулхэме».

Думает ли Гвардиола о разности мячей? Нет. Прежде всего речь идёт о победе, но, конечно, мы хотим иметь как можно лучшую разность мячей», - сказал норвежец.

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04 Мая
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