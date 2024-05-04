Гвардиола – о разгроме «Вулверхэмптона»: «Выглядит как комфортная победа, но это не так»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий после победы своей команды над «Вулверхэмптоном» (5:1) в матче 36-го тура первенства Англии.
«Выглядит как комфортная победа, но это не так. В конце концов, мы создали больше моментов, но в переходных эпизодах нам не хватало последнего паса», – приводит слова испанского специалиста BBC.
После этой встречи «горожане» остались на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Гвардиолы заработал 82 балла после 35 встреч.
В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к лондонскому «Фулхэму». Игра запланирована на 11 мая. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.
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