Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ достигла 20 матчей

В субботу, 4 мая, «Манчестер Сити» разгромил дома «Вулверхэмптон». Встреча 36-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 5:1.

Данная победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы продлить беспроигрышную серию в рамках АПЛ до 20 матчей. Последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в начале декабря прошлого года, когда неожиданно уступил «Астон Вилле» (0:1).

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 82 очка после 35 матчей. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл. Отметим, что у «горожан» есть игра в запасе.