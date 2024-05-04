Покер Холанна позволил «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Вулверхэмптона»

В погоне за лидирующим «Арсеналом» «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». В начале игры Йошко Гвардиол заработал пенальти, и Эрлинг Холанн с точки развел по углам голкипера и мяч. Норвежец вскоре расстреливал ворота в штрафной, но голкипер справился. На 35-й минуте Родри перехватил мяч, серия передач, и Холанн оформил дубль. В конце тайма Холанн получил по ногам в штрафной - 11-метровый. Голкипер угадал направление удара форварда, но не смог отбить - 3:0.

После перерыва голкипер «Сити» на перехвате смахнул мяч на ногу Хвана Хи-Чана - 3:1. Мгновенный ответ Холанна, укротил непростой мяч, ушел от защитника и оформил покер. Еще удар Эрлинга, вратарь вынул мяч из-под перекладины. Перед финальным свистком Родри перехватил мяч и разрезал оборону пасом на Хулиана Альвареса, который сходу пробил в цель - 5:1.

«Манчестер Сити» уступает «Арсеналу» одно очко, имея матч в запасе. Соперник - 11-й.