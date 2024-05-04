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Холанн оформил покер

04 Мая 2024 • 21:22 Комментировать
Манчестер Сити
5:1
Вулверхэмптон

В субботу, 4 мая, «Манчестер Сити» принимает на своём поле «Вулверхэмптон» в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги.

На данный момент «горожане» впереди со счетом 4:1. Все голы «Манчестер Сити» записал на свой счет 23-летний нападающий Эрлинг Холанн.

Сейчас у Холанна 36 забитых мячей и шесть результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.

Стоит сказать, что текущая игра стала для норвежца четвертой подряд, в которой он сумел поразить ворота соперника.

За всеми событиями матча «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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