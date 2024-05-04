Холанн оформил покер

В субботу, 4 мая, «Манчестер Сити» принимает на своём поле «Вулверхэмптон» в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги.
На данный момент «горожане» впереди со счетом 4:1. Все голы «Манчестер Сити» записал на свой счет 23-летний нападающий Эрлинг Холанн.
Сейчас у Холанна 36 забитых мячей и шесть результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.
Стоит сказать, что текущая игра стала для норвежца четвертой подряд, в которой он сумел поразить ворота соперника.
За всеми событиями матча «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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