Холанн оформил второй хет-трик в сезоне

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил три мяча в ворота «Вулверхэмптона».

Свои голы норвежец забил на 12-й, 35-й и 45-й минутах матча. Данный хет-трик стал только вторым для Холанна в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Всего в этом сезоне АПЛ 23-летний голеадор поразил сетку ворот соперников 24 раза в 28 встречах. Кроме того, на счету Холанна пять голевых передач.

Игра 36-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» продолжается в эти минуты. Прямая текстовая трансляция поединка доступна на спортивном портале LiveResult.

Холанн продлил голевую серию до четырёх матчей