Холанн продлил голевую серию до четырёх матчей

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своём поле «Вулверхэмптон».

К концу первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы ведут со счетом 2:0. Оба мяча записал в свой актив нападающий Эрлинг Холанн.

Данные голы позволили норвежцу продлить свою голевую серию до четырех матчей подряд в рамках Английской премьер-лиги.

Всего на счету Холанна 34 гола и шесть результативных передач в 41 поединке во всех турнирах.

Следить за всеми событиями матча 36-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.