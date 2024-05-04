Холанн оторвался от Палмера и Исака в гонке бомбардиров АПЛ

В субботу вечером «Манчестер Сити» проводит домашний матч тридцать шестого тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Счёт был открыт на 12-й минуте, когда нападающий Эрлинг Холанн реализовал одиннадцатиметровый удар.

Теперь на счету Холанна 22 гола в текущем чемпионате Англии. Норвежец упрочил лидерство в гонке бомбардиров АПЛ, оторвавшись от Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»). Эти два футболиста наколотили по 20 мячей.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.