Назван вероятный следующий клуб Тьяго Алькантары – он не из Европы

Тьяго Алькантара по завершению сезона покинет «Ливерпуль» и обретёт статус свободного агента. Как сообщает TodoFichajes, следующим клубом 33-летнего полузащитника может стать мексиканская «Америка». Согласно данным источника, переговоры между агентом Тьяго и «Америкой» находятся в продвинутой стадии. Ожидается, что в обозримом будущем испанский футболист подпишет с мексиканским клубом контракт на два года.

Стоит сказать, что в последние годы Тьяго сильно мучили травмы. В сезоне 2023/2024 опытный полузащитник лишь один раз появился на футбольном поле в матче «Ливерпуля».