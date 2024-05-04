«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по Гринвуду – известны детали

В прошлом году «Манчестер Юнайтед» не захотел восстанавливать Мэйсона Гринвуда в первой команде, хотя с игрока ранее были сняты обвинения в насилии. В итоге Гринвуд летом 2023-го отправился в аренду в «Хетафе».

Как сообщает the Athletic, в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» и «Хетафе» ведут переговоры по новой аренде Гринвуда.

Отмечается, что «красные дьяволы» предпочли бы продать 22-летнего футболиста, однако клуб не собирается соглашаться на низкую цену. Ранее в прессе сообщалось о желании «Ювентуса» подписать Гринвуда по сниженной цене. Словом, новая аренда игрока возможна.