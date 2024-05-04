«Манчестер Юнайтед» связался с агентом хавбека сборной Франции

До открытия летнего трансферного окна остаётся не так много времени, и «Манчестер Юнайтед», как и другие гранды европейского футбола, уже сейчас ведёт работу по усилению состава. Согласно информации TEAMtalk, «красные дьяволы» связались с агентом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио.

Действующий контракт 29-летнего Рабио в Турине истекает в конце июня, то есть «Манчестер Юнайтед» может подписать игрока сборной Франции бесплатно.

Стоит сказать, что в предыдущие годы слухи уже связывали «Манчестер Юнайтед» с Рабио, но переезд игрока на «Олд Траффорд» до сих пор не состоялся.