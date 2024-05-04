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«Арсенал» начал переговоры с защитником

04 Мая 2024 • 19:23 Комментировать
Арсенал
3:0
Борнмут

Защитник «Арсенала» Габриэль Магальянс находится на радарах многих топ-клубов Европы. Лондонцы хотят отбить этот интерес, поэтому они начали переговоры с 26-летним бразильцем о продлении контракта. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Всего за «Арсенал» Габриэль провёл 165 официальных матчей в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт 15 голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Отметим, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «горожане» пока что провели на два матча меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Магальянс

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