«Арсенал» начал переговоры с защитником

Защитник «Арсенала» Габриэль Магальянс находится на радарах многих топ-клубов Европы. Лондонцы хотят отбить этот интерес, поэтому они начали переговоры с 26-летним бразильцем о продлении контракта. Об этом стало известно журналистам Football Insider.

Всего за «Арсенал» Габриэль провёл 165 официальных матчей в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт 15 голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Отметим, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «горожане» пока что провели на два матча меньше.