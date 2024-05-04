Сака стал первым за четыре года игроком «Арсенала», забившим 20 голов в сезоне

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака отличился в минувшем матче чемпионата Англии с «Борнмутом».

Встреча 36-го тура завершилась крупной победой «канониров» со счетом 3:0. Сака провел на поле 86 минут и забил один мяч.

Данный гол стал для 22-летнего Сака 20-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, он стал первым футболистом «Арсенала» с сезона-2019/20, которому удалось забить 20 мячей за одну кампанию.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, сумев набрать 83 очка в 36 встречах.

12 мая «канониры» сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед», начало — в 18:30 по мск.