Клопп не хочет быть президентом ФИФА: «Одному ничего не изменить»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, хочет ли он стать президентом ФИФА.
«Это высокооплачиваемая работа, вот почему все хотят ею заниматься. Я не думаю, что буду тратить жизнь на подобные вещи. В одиночку ничего не изменить. Я бы, наверное, и не выжил в этом акульем море», – приводит слова немецкого специалиста издание The Guardian.
Ранее Клопп объявил, что покинет английский клуб в конце нынешнего сезона.
После 35 встреч мерсисайдцы располагаются на третьей позиции турнирной таблицы первенства Англии. Коллектив заработал 75 баллов. В следующем туре «красные» примут дома лондонский «Тоттенхэм». Встреча запланирована на 5 мая.
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