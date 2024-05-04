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Клопп не хочет быть президентом ФИФА: «Одному ничего не изменить»

04 Мая 2024 • 19:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.43 X 5.40 2 5.90
Через 22 ч. 41 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, хочет ли он стать президентом ФИФА.

«Это высокооплачиваемая работа, вот почему все хотят ею заниматься. Я не думаю, что буду тратить жизнь на подобные вещи. В одиночку ничего не изменить. Я бы, наверное, и не выжил в этом акульем море», – приводит слова немецкого специалиста издание The Guardian.

Ранее Клопп объявил, что покинет английский клуб в конце нынешнего сезона.

После 35 встреч мерсисайдцы располагаются на третьей позиции турнирной таблицы первенства Англии. Коллектив заработал 75 баллов. В следующем туре «красные» примут дома лондонский «Тоттенхэм». Встреча запланирована на 5 мая.

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