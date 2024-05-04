Клопп не хочет быть президентом ФИФА: «Одному ничего не изменить»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, хочет ли он стать президентом ФИФА.

«Это высокооплачиваемая работа, вот почему все хотят ею заниматься. Я не думаю, что буду тратить жизнь на подобные вещи. В одиночку ничего не изменить. Я бы, наверное, и не выжил в этом акульем море», – приводит слова немецкого специалиста издание The Guardian.

Ранее Клопп объявил, что покинет английский клуб в конце нынешнего сезона.