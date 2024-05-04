«Брентфорд» и «Фулхэм» не порадовали голами

Немотивированные середняки «Брентфорд» и «Фулхэм» встретились за три тура до конца. Гости были даже чуть активнее, но всё же за 90 минут так никто и не забил. Кин Льюис-Поттер нанес дальний удар, и голкипер с трудом справился. Еще одна его попытка на 44-й минуте, и защитник в последний момент остановил мяч на ленточке. Рауль Хименес опасно атаковал, но все же промах.

«Брентфорд» остался 16-м, соперник поднялся на 12-е место.