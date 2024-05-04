«Брентфорд» и «Фулхэм» не порадовали голами

Немотивированные середняки «Брентфорд» и «Фулхэм» встретились за три тура до конца. Гости были даже чуть активнее, но всё же за 90 минут так никто и не забил. Кин Льюис-Поттер нанес дальний удар, и голкипер с трудом справился. Еще одна его попытка на 44-й минуте, и защитник в последний момент остановил мяч на ленточке. Рауль Хименес опасно атаковал, но все же промах.
«Брентфорд» остался 16-м, соперник поднялся на 12-е место.
Протокол игры
Флеккен Марк•Айер Кристоффер45' (Расмуссен Мадс (45') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Регилон Серхио• 67'Дамсгор Миккель82' (Шаде Кевин (82') •Норгор Кристиан82' (Ониика Фрэнк (82') •Янельт Витали66' (Ярмолюк Егор (66') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Льюис-Поттер Кин66' (Висса Йоан (66')
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса•Угелумба Кэлвин• 89'Робинсон Энтони•Лукич Саша76' (Кэрни Том (76') •Пальинья Жоау•Айуоби Алекс90' (Уилсон Гарри (90') •Перейра Андреас75' (Рид Бобби (75') •Виллиан Боргес64' (Хименес Рауль (64') •Родриго Мунис64' (Траоре Адама (64')
Запасные: Родак Марек•Тете Кенни•Броя Армандо•Рим Тим
04 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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