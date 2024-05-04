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«Брентфорд» и «Фулхэм» не порадовали голами

04 Мая 2024 • 19:02 Комментировать
Брентфорд
0:0
Фулхэм
окончен

Немотивированные середняки «Брентфорд» и «Фулхэм» встретились за три тура до конца. Гости были даже чуть активнее, но всё же за 90 минут так никто и не забил. Кин Льюис-Поттер нанес дальний удар, и голкипер с трудом справился. Еще одна его попытка на 44-й минуте,  и  защитник в последний момент остановил мяч на ленточке. Рауль Хименес опасно атаковал, но все же промах.

«Брентфорд» остался 16-м, соперник поднялся на 12-е место.

Протокол игры  
Брентфорд0:0Фулхэм
Флеккен МаркАйер Кристоффер 45' (Расмуссен Мадс ( 45') Коллинз НатанПиннок ИтанРегилон Серхио  67'Дамсгор Миккель 82' (Шаде Кевин ( 82') Норгор Кристиан 82' (Ониика Фрэнк ( 82') Янельт Витали 66' (Ярмолюк Егор ( 66') Мбеумо БрайанТони АйвенЛьюис-Поттер Кин 66' (Висса Йоан ( 66')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаМопе НилГоддос СаманВальдимарссон Хакон-Рабн
Лено БерндКастань ТимотиДиоп ИссаУгелумба Кэлвин  89'Робинсон ЭнтониЛукич Саша 76' (Кэрни Том ( 76') Пальинья ЖоауАйуоби Алекс 90' (Уилсон Гарри ( 90') Перейра Андреас 75' (Рид Бобби ( 75') Виллиан Боргес 64' (Хименес Рауль ( 64') Родриго Мунис 64' (Траоре Адама ( 64')
Запасные: Родак МарекТете КенниБроя АрмандоРим Тим
04 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Брентфорд

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