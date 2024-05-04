«Ноттингем Форест» ушёл от зоны вылета после волевой победы над главным аутсайдером

Вылетающий из Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» в субботу играл против «Ноттингем Форест», который надеется остаться в элите. На 17-й минуте Бен Бреретон бил пенальти и открыл счет, пробив по центру, в то время как голкипер завалился в сторону - 1:0. Достаточно быстро Каллум Хадсон-Одои отыграл этот мяч. Хозяева провели ряд реально опасных атак, но не смогли забить. Крис Вуд отметился попаданием в перекладину. На 51-й минуте гости повели после попытки Райана Йейтса. Хадсон-Одои зарядил в штангу. Он же вскоре забил ключевой гол - 1:3.
Хозяева уже не уйдут с последнего места, а «лесники» на три очка отдалились от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Бреретон Бен17'
|27'Хадсон-Одои Каллум (1:1)
|51'Йейтс Райан (1:2)
|65'Хадсон-Одои Каллум (1:3)
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел 75'• 90'Трасти Остон•Робинсон Джек•Богл Джейден•Хамер Густаво•Арбластер Олли•Брукс Эндри66' (Макати Джон (66') •Осборн Бен•Арчер Камерон74' (Винисиус Соуза (74') •Бреретон Бен
Селс Матц•Монтьель Гонсало 16'83' (Тоффоло Харри (83') •Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Эйна Ола•Йейтс Райан•Данило Ларанжера•Эланга Энтони67' (Ньякат Мусса (67') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум90' (Авонийи Тайво (90') •Вуд Крис90' (Домингес Николас (90')
04 мая. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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