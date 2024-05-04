«Ноттингем Форест» ушёл от зоны вылета после волевой победы над главным аутсайдером

Вылетающий из Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» в субботу играл против «Ноттингем Форест», который надеется остаться в элите. На 17-й минуте Бен Бреретон бил пенальти и открыл счет, пробив по центру, в то время как голкипер завалился в сторону - 1:0. Достаточно быстро Каллум Хадсон-Одои отыграл этот мяч. Хозяева провели ряд реально опасных атак, но не смогли забить. Крис Вуд отметился попаданием в перекладину. На 51-й минуте гости повели после попытки Райана Йейтса. Хадсон-Одои зарядил в штангу. Он же вскоре забил ключевой гол - 1:3.

Хозяева уже не уйдут с последнего места, а «лесники» на три очка отдалились от зоны вылета.