«Ньюкасл» разгромил «Бёрнли», поставив соперника на грань вылета

Близкий к вылету из Премьер-лиги «Бёрнли» ничего не смог поделать с «Ньюкаслом», ведущим борьбу за еврокубки. Давление гостей привело к голу на 19-й минуте, вратарь с трудом выручил после удара Александра Исака, а Каллум Уилсон добил - 0:1. Под конец первого тайма гости разыграли мяч до верного, и Шон Лонгстафф записал свое имя на табло, забив простой гол - 0:2. Второй тайм команды начинали при счете 0:3, так как еще успел отличиться Бруно Гимараэс. Энтони Гордон заработал пенальти, а невезучий Исак с точки не смог переиграть вратаря. Три минуты спустя форвард исправился и сделал счет 0:4. В концовке Дара о'Ши стал автором гола престижа.

«Ньюкасл» подвинул «МЮ» с шестого места, соперник с пяти очках от спасения за два тура до конца.