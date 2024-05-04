«Ньюкасл» разгромил «Бёрнли», поставив соперника на грань вылета

Близкий к вылету из Премьер-лиги «Бёрнли» ничего не смог поделать с «Ньюкаслом», ведущим борьбу за еврокубки. Давление гостей привело к голу на 19-й минуте, вратарь с трудом выручил после удара Александра Исака, а Каллум Уилсон добил - 0:1. Под конец первого тайма гости разыграли мяч до верного, и Шон Лонгстафф записал свое имя на табло, забив простой гол - 0:2. Второй тайм команды начинали при счете 0:3, так как еще успел отличиться Бруно Гимараэс. Энтони Гордон заработал пенальти, а невезучий Исак с точки не смог переиграть вратаря. Три минуты спустя форвард исправился и сделал счет 0:4. В концовке Дара о'Ши стал автором гола престижа.
«Ньюкасл» подвинул «МЮ» с шестого места, соперник с пяти очках от спасения за два тура до конца.
Протокол игры
|19'Уилсон Каллум (0:1)
|35'Лонгстафф Шон (0:2)
|40'Гимараэс Бруно (0:3)
|55'Исак Александр (0:4)
|(1:4) О'Ши Дара86'
Мурич Ариянет•Ассиньон Лоренс•О'Ши Дара•Эстев Максим 37'45' (Экдаль Хьяльмар (45') •Витиньо Виктор II•Каллен Джош•Берге Сандер•Одоберт Уилсон•Браунхилл Джош 51'85' (Фофана Датро (85') •Ларсен Якоб-Бруун62' (Гудмундссон Йоханн (62') •Фостер Лайл85' (Амдуни Зеки (85')
Дубравка Мартин•Ливраменто Валентино•Крафт Эмиль•Бёрн Дэн•Холл Льюис•Мёрфи Джейкоб69' (Барнс Харви (69') •Лонгстафф Шон77' (Жоэлинтон (77') •Гимараэс Бруно•Гордон Энтони85' (Ритчи Мэтт (85') •Уилсон Каллум 18'69' (Андерсон Эллиот (69') • 72'Исак Александр77' (Альмирон Мигель (77')
Запасные: Мерфи Алекс•Уайт Джо•Поуп Ник•Дамметт Пол
04 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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