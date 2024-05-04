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«Ньюкасл» разгромил «Бёрнли», поставив соперника на грань вылета

04 Мая 2024 • 18:59 Комментировать
Бёрнли
1:4
Ньюкасл
окончен

Близкий к вылету из Премьер-лиги «Бёрнли» ничего не смог поделать с «Ньюкаслом», ведущим борьбу за еврокубки. Давление гостей привело к голу на 19-й минуте, вратарь с трудом выручил после удара Александра Исака, а Каллум Уилсон добил - 0:1. Под конец первого тайма гости разыграли мяч до верного, и Шон Лонгстафф записал свое имя на табло, забив простой гол - 0:2. Второй тайм команды начинали при счете 0:3, так как еще успел отличиться Бруно Гимараэс. Энтони Гордон заработал пенальти, а невезучий Исак с точки не смог переиграть вратаря. Три минуты спустя форвард исправился и сделал счет 0:4. В концовке Дара о'Ши стал автором гола престижа.

«Ньюкасл» подвинул «МЮ» с шестого места, соперник с пяти очках от спасения за два тура до конца.

Протокол игры  
Бёрнли1:4Ньюкасл
  19'Уилсон Каллум (0:1)
  35'Лонгстафф Шон (0:2)
  40'Гимараэс Бруно (0:3)
  55'Исак Александр (0:4)
(1:4) О'Ши Дара86'  
Мурич АриянетАссиньон ЛоренсО'Ши ДараЭстев Максим  37' 45' (Экдаль Хьяльмар ( 45') Витиньо Виктор IIКаллен ДжошБерге СандерОдоберт УилсонБраунхилл Джош  51' 85' (Фофана Датро ( 85') Ларсен Якоб-Бруун 62' (Гудмундссон Йоханн ( 62') Фостер Лайл 85' (Амдуни Зеки ( 85')
Запасные: Тэйлор ЧарлиБенсон МанюэльРодригес ДжейНдайишимий МайкТраффорд Джеймс
Дубравка МартинЛивраменто ВалентиноКрафт ЭмильБёрн ДэнХолл ЛьюисМёрфи Джейкоб 69' (Барнс Харви ( 69') Лонгстафф Шон 77' (Жоэлинтон ( 77') Гимараэс БруноГордон Энтони 85' (Ритчи Мэтт ( 85') Уилсон Каллум  18' 69' (Андерсон Эллиот ( 69'  72') Исак Александр 77' (Альмирон Мигель ( 77')
Запасные: Мерфи АлексУайт ДжоПоуп НикДамметт Пол
04 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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