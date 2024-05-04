«Ноттингем Форест» подал в суд после слов Гари Невилла о «банде мафии»

В апреле «Ноттингем Форест» публично выразил недовольство судейством. В Англии многие не оценили такую позицию борющихся за выживание «лесников». Так, например, эксперт телеканала Sky Sports Гари Невилл назвал «Форест» «бандой мафии».

«Ноттингем Форест» не стал мириться с такими сравнениями. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, «лесники» подали судебный иск против Sky Sports.

В субботу «Ноттингем Форест» проводит гостевой матч тридцать шестого Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». По ходу второго тайма «лесники» проигрывают со счётом 1:3.