Раскрыта главная трансферная цель Артеты в «Арсенале»

«Арсенал» строит планы по усилению состава команды на следующий сезон. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Independent, главный тренер лондонской команды Микель Артета сделал своей главной целью нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

24-летний Исак проводит качественный сезон. В 36 матчах за «Ньюкасл» в различных соревнованиях нападающий записал на свой счёт 23 гола и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оцениваю Исака в 70 миллионов евро.

Отметим, что за «Ньюкасл» Александр Исак выступает с конца августа 2022 года.