«Шеффилд Юнайтед» пропустил 100 голов в сезоне АПЛ

В субботу «Шеффилд Юнайтед» проводит домашний матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». По ходу второго тайма «клинки» проигрывают с результатом 1:3. Третий пропущенный гол в этом матче стал для «Шеффилда» 100-м пропущенным в текущем чемпионате.

Вторая худшая оборона этого сезона Премьер-лиги – у «Лутон Таун» (78 пропущенных голов на текущую минуту).

Как известно, «Шеффилд Юнайтед» уже потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. «Клинки» занимают последнее место в турнирной таблице с 16 очками в кармане. В следующем сезоне команда будет выступать в Чемпионшипе.