Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на игру с «волками»

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола решил выпустить на игру с «волками» с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Фоден, Бернарду Силва, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» на четыре очка, проведя на два матча меньше.