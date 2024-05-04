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Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на игру с «волками»

04 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1 1.10 X 11.50 2 26.00
Через 0 ч. 14 мин.

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола решил выпустить на игру с «волками» с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Фоден, Бернарду Силва, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» на четыре очка, проведя на два матча меньше.

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